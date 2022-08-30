Bağdat’taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü | Video

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Irak’ın başkenti Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de dün akşam saatlerinde başlayan silahlı çatışmalar sabaha kadar devam ederken, Yeşil Bölge’ye 4 adet katyuşa roketi düştü. Yerel kaynaklar çatışmalarda 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Meydana gelen çatışmalardan ölü ve yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken yerel kaynaklar, 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin ise yaralandığını söyledi.
Yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'de sokak savaşı sürerken, Yeşil Bölge'de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği binası çevresine 4 adet Katyuşa roketi düştü.