Video Dünya Bangladeş'in ilk metrosu hizmete girdi | Video
Bangladeş'in ilk metrosu hizmete girdi | Video

Bangladeş'in ilk metrosu hizmete girdi | Video

29.12.2022 | 15:00

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Bangladeş'in başkenti Dakka'da trafik yoğunluğunu azaltması beklenen ilk metro hattı hizmete açıldı.

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Bangladeş'in başkenti Dakka'da ilk metro hattı hizmete girdi. Başbakan Şeyh Hasina'nın dün açılışını yaptığı metro hattı, sabah saatlerinde halkın kullanımına sunuldu. İlk metro, yerel saatle 08.00'de Uttara'daki Diabari semtinden yolcularıyla birlikte Agargaon'a hareket etti. Metroya başkentlilerin ilgisi büyük oldu.

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden Dakka'da trafik yoğunluğunu azaltması beklenen metro hattı, ilk olarak Uttara'dan Agargaon'a kadar 12 kilometre boyunca herhangi bir istasyonda durmadan hizmet verecek. Metroda ayrıca 1 vagon kadınlara ayrılacak. İlk metro hattının yapımı yaklaşık 6 yıl sürerken, proje büyük ölçüde Japonya tarafından finanse edildi. Hattın ikinci aşamasının ise 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Hattın tam olarak faaliyete geçtiğinde saatte yaklaşık 60 bin kişiyi taşıması bekleniyor.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Bangladeş'te her yıl 3 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. 2018'de meydana gelen bir kazada, 2 öğrenci hızla giden bir otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirmiş, protestocular sokaklara dökülmüştü.

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