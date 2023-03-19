Bangladeş’te otobüs kazası: 19 ölü | Video
Bangladeş’te yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti.
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