Bangladeş’te petrol tankerinde patlama: 11 ölü | Video
Bangladeş’teki Sugandha Nehri’nde petrol tankerinde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye ve Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Mizanur Rahman yaptığı açıklamada, Sagar Nandini-2'den petrol çıkarmak için gelen Sagar Nandini-4'e yangının sıçramasından endişe edildiğini dile getirdi.
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