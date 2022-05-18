Bangladeş’te sel nedeniyle elektrikler kesildi | Video

Bangladeş’in Sylhet şehrinde meydana gelen selde bazı trafo merkezlerinin sular altında kalması nedeniyle elektrikler kesildi.

Bangladeş'in Sylhet şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Sylhet şehrindeki Barikandi Elektrik Satış ve Dağıtım Merkezi'nin selde hasar görmesinin ardından şehirde dünden beri elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Şehirde sel nedeniyle birçok evin, eğitim kurumlarının, tarım arazilerinin ve iş yerlerinin de sular altında kaldığı öğrenildi. Şehirde ayrıca sel sularının petrol deposuna sızması sonucu akaryakıt sıkıntısı yaşandığı ve Surma Nehri kıyısındaki değirmenlerde bulunan çok miktarda pirincin ıslanarak zarar gördüğü kaydedildi.

Komiser Yardımcısı Anwar Sadat, Sylhet şehrindeki selden etkilenen bölgelere gıda yardımı yapıldığını ve bölgelerde barikatlar kurulduğunu belirtti. Sylhet Su Geliştirme Kurulu (WDB) tarafından yapılan açıklamada ise nehir sularının 2008 yılından bu yana hiç bu kadar yükselmediği ifade edilirken, yağışların devam etmesi halinde şehirdeki durumun daha da kötüleşeceği açıklandı.

Son 24 saatte Sylhet şehrindeki Chhatak Point bölgesinde 18 milimetre yağış görüldüğü belirtilirken, Sylhet Point'te 82 milimetre, Kanaighat'ta 60 milimetre, Sheola bölgesinde ise 126 milimetre yağış kaydedildi.