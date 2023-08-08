Bangladeş'te toprak kayması: 7 ölü | Video
Bangladeş'te bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 7 kişi hayatını kaybetti.
Bandarban'da selden etkilenenler için 193 sığınma evi kurulurken, bölgeye 20 ton gıda yardımı ve 43 sağlık ekibi gönderildi.
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