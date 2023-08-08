Bangladeş'te toprak kayması: 7 ölü | Video 08.08.2023 | 13:32 Bangladeş'te bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 7 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bangladeş'te şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Ülkenin güneydoğu kıyısındaki liman kenti Chittagong ve şehre bağlı Khagrachari, Rangamati, Bandarban kasabaları ile Cox's Bazaar kentinde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan toprak kayması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Şiddetli yağışların en fazla etkilediği Cox's Bazar ve Bandarban'da 30 bin kişi evlerinde mahsur kalırken, bölgede elektrik kesintileri ve iletişim ağlarında hasar meydana geldi.Bandarban'da selden etkilenenler için 193 sığınma evi kurulurken, bölgeye 20 ton gıda yardımı ve 43 sağlık ekibi gönderildi.