Batı Şeria’da halk pazarında dev yangın | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:52
Batı Şeria’da halk pazarında dev yangın | Video 02.09.2021 | 10:49
00:42
Rusya'da denizde çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 02.09.2021 | 10:20
01:53
01:23
İtalya’da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı | Video 01.09.2021 | 14:47
00:29
İsrail güçleri Kudüs'te okula baskın yaparak müdürü gözaltına aldı | Video 01.09.2021 | 13:25
00:50
Hindistan'da fırtınanın ardından "su hortumu" meydana geldi | Video 01.09.2021 | 12:53
04:51
28:47
00:15
06:34
00:27
ABD’deki orman yangınında alev hortumu oluştu | Video 30.08.2021 | 16:25
02:08
Brezilya'da soyguncular rehineleri arabalara bağlayarak kalkan yaptı | Video 30.08.2021 | 15:40
27:12
00:14
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul’u ziyaret etti | Video 29.08.2021 | 15:46
07:55
00:58
ABD’de Ida Kasırgası nedeniyle on binlerce kişi tahliye ediliyor | Video 29.08.2021 | 14:57
08:43
Meksika’yı Nora Kasırgası vurdu | Video 29.08.2021 | 11:53
00:41
Pitbull sürüsü dehşeti kamerada! Yoldan geçen kadına kan donduran saldırı... 28.08.2021 | 15:52
07:02
Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadağ'da! 28.08.2021 | 13:35
15:28
Son dakika: Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te Başçarşı Camii açılışına katıldı 27.08.2021 | 15:06
Batı Şeria'nın Nablus kentindeki halk pazarında yangın çıkarken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan bir halk pazarında sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Nablus Belediyesi İtfaiye Müdürü Ramez Al-Dalaa, yangının saat 03.00 sıralarında çıktığını ve halk pazarına geniş ölçüde yayıldığını bildirdi. Nablus Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Al-Dalaa, yangına 7 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini ifade etti. Yangının pazarın tüm bölgelerini sardığını kaydeden Al-Dalaa, aynı pazarda 5'inci kez yangın çıktığını ancak bu defaki yangında pazarın tamamen yok olduğunu dile getirdi.
Yangının nedeninin araştırıldığı belirtildi. Yangında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, hasarın boyutunun çok büyük olduğu tahmin ediliyor.