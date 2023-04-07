Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü | Video
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Hamra yerleşim yeri yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrailli hayatını kaybetti, 1 İsrailli de yaralandı.
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