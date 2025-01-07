Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerini ve araçlarını ateşe verdi | Video
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, 6 Filistin köyüne saldırarak evleri ve araçları ateşe verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
06:02
Şam Uluslararası Havalimanı uçuşlara açıldı | Video 07.01.2025 | 12:28
01:49
04:19
ABD Kongresi Trump’ın seçim zaferini onayladı | Video 07.01.2025 | 08:44
03:56
ABD’de kış fırtınası alarmı: 6 eyalette OHAL ilan edildi | Video 07.01.2025 | 08:44
05:12
09:00
İsrail, YPG'ye hangi garantileri verdi? | Video 06.01.2025 | 11:32
00:54
Hindistan'da sahil güvenlik helikopteri düştü: 3 ölü | Video 05.01.2025 | 15:56
03:03
Şam’da kadınlar duvarlara resim çizerek savaşın izlerini siliyor | Video 05.01.2025 | 10:01
00:30
07:37
Emevi Camii'nde cuma namazı yoğunluğu | Video 03.01.2025 | 14:33
00:53
Güney Kore’de binada yangın: 40 kişi kurtarıldı | Video 03.01.2025 | 14:12
00:19
ABD’de tek motorlu uçak, fabrika çatısına düştü: 2 ölü, 18 yaralı | Video 03.01.2025 | 12:57
00:28
ABD’de tek motorlu uçak, fabrika çatısına düştü: 2 ölü, 18 yaralı | Video 03.01.2025 | 08:24
02:40
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı yapıldı | Video 03.01.2025 | 08:24
07:57
00:14
ABD terörle boğuşurken, FBI kahkaha atıyor | Video 02.01.2025 | 10:38
03:08
SON DAKİKA: New York'ta gece kulübüne silahlı saldırı! | Video 02.01.2025 | 09:03
10:12
03:13
Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: 1 ölü, 7 yaralı | Video 02.01.2025 | 08:39