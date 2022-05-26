Video Dünya BBC News'te skandal hata! Ekranda "Manchester United çöptür" yazısı belirdi
BBC News'te skandal hata! Ekranda

BBC News'te skandal hata! Ekranda "Manchester United çöptür" yazısı belirdi

26.05.2022 | 10:08

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İngiltere'nin dünyaca ünlü televizyon kanalı BBC News, ekrana yanlışlıkla "Manchester United çöptür!" yazılı bir KJ koyunca, Manchester United'lı taraftarların büyük tepkisini çekti. Kanaldan konuyla ilgili açıklama gelirken, tüm taraftarlardan özür dilendi.

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