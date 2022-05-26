BBC News'te skandal hata! Ekranda "Manchester United çöptür" yazısı belirdi

İngiltere'nin dünyaca ünlü televizyon kanalı BBC News, ekrana yanlışlıkla "Manchester United çöptür!" yazılı bir KJ koyunca, Manchester United'lı taraftarların büyük tepkisini çekti. Kanaldan konuyla ilgili açıklama gelirken, tüm taraftarlardan özür dilendi.