Video Dünya Belarus'un Polonya sınırındaki göçmenler kampı boşalttı | Video
Belarus'un Polonya sınırındaki göçmenler kampı boşalttı | Video

Belarus'un Polonya sınırındaki göçmenler kampı boşalttı | Video

19.11.2021 | 11:52

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Belarus'un Polonya sınırında Avrupa’ya geçebilme umuduyla bekleyen göçmenler, sınır hattında kurdukları kampı boşaltarak Belarus'un sınıra yakın bölgede hazırladığı lojistik merkeze geçti.

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Daha iyi yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine gidebilmek için Belarus-Polonya sınırında haftalardır bekleyişini sürdüren göçmenler, ormanlık alanda ve sınır hattında kurdukları derme çatma kampı boşalttı. Çoğunluğu Orta Doğu'dan gelenlerden oluşan göçmen grubu, Belaruslu güvenlik güçleri tarafından hükümetin sınıra yakın Grodno kentinde geçtiğimiz günlerde hazırladığı lojistik merkeze taşındı. Sınırda kaydedilen görüntülerde göçmenlerin kampı tamamen boşalttığı kameralara yansıdı. Ancak göçmenlerin yerleştirildiği lojistik merkezin yetersiz kaldığı, bazı göçmenlerin geceyi dışarda geçirmek zorunda kaldığı görüldü. Merkezde göçmenlere gıda, giysi ve tıbbi yardım imkanı sunulurken, temel ihtiyaç malzemeleri de temin ediliyor.

SINIRDAKİ GERGİN DURUMUN YATIŞMASI BEKLENİYOR
Belarus yönetiminin sınırdaki göçmenleri lojistik merkeze götürmesinin Belarus-Polonya sınırında günlerdir süren gerilimi düşürmeye yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Salı günü Polonya güvenlik güçlerinin ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan göçmenleri püskürtmek için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanmasıyla sınırdaki kriz tavan yapmıştı. Polonya, göçmenlerin Avrupa Birliği (AB) topraklarına girmesine izin vermezken, bu konuda AB'nin de güçlü desteğine sahip.

Belarus hükümeti, AB ülkelerine sınırdaki yaklaşık 2 bin göçmeni ülkelerine kabul etme çağrısında bulunurken, Almanya ve Avrupa Birliği bu çağrıya olumsuz yanıt vermişti. AB-Belarus ilişkileri, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun geçtiğimiz yıl başkanlık seçimlerinde ilan ettiği zaferin şaibeli olduğu iddiası ve muhalif sesleri susturmaya çalışmasıyla ciddi şekilde gerildi.

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