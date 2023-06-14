Belçika polisi, aşırı sağcı parti liderini tokatladı | Video
Belçika'daki aşırı sağcı ve ırkçı politikaları savunan Vlaams Belang (Flaman Menfaati) partisinin lideri Tom Van Grieken, gösteri sırasında çıkan tartışmada bir polis memuru tarafından tokatlandı.
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