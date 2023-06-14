Belçika polisi, aşırı sağcı parti liderini tokatladı | Video

Belçika'daki aşırı sağcı ve ırkçı politikaları savunan Vlaams Belang (Flaman Menfaati) partisinin lideri Tom Van Grieken, gösteri sırasında çıkan tartışmada bir polis memuru tarafından tokatlandı.