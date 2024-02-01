Video Dünya Belçika'da çiftçilerin protestoları devam ediyor | Video
Belçika'da çiftçilerin protestoları devam ediyor | Video

Belçika'da çiftçilerin protestoları devam ediyor | Video

01.02.2024 | 10:37

Belçika'da çiftçiler, artan maliyetler, Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikaları ve ucuz ithal ürünler gibi konulardaki rahatsızlıklarına dikkati çekmek için ana yolları trafiğe kapatarak protesto düzenledi.

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Belçikalı çiftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler bugün de devam etti. Çiftçiler, traktörleriyle başkent Brüksel çevresi de dahil olmak üzere ülke genelinde çeşitli şehirlere giden yollarda trafik akışını durdurdu. Bir grup çiftçi de Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanında gösteri düzenledi. Çiftçi protestoları nedeniyle AP yerleşkesinin girişlerine dikenli teller çekilmesi dikkati çekti.

AB'nin serbest ticaret anlaşmalarındaki tarım ürünü ithalatı, karmaşık piyasa düzenlemeleri, sübvansiyon dağıtımındaki adaletsizlik, sürdürülebilir tarıma geçişteki hatalardan kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ifade eden çiftçiler, artan maliyetler karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini talep ediyor.

Çiftçiler, AB'nin çevre kuralları ve iklim düzenlemelerini de eleştiriyor.

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