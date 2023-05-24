Video Dünya Belçika'da PKK'lılar Türk seçmen ve müşahitlere saldırdı | Video
Belçika'da PKK'lılar Türk seçmen ve müşahitlere saldırdı | Video

Belçika'da PKK'lılar Türk seçmen ve müşahitlere saldırdı | Video

24.05.2023 | 12:19

Brüksel'de Kılıçdaroğlu destekçisi terör örgütü PKK yandaşı bir grup, Cumhur İttifakı müşahitlerine ve seçmenlere saldırdı

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