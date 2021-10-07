Video Dünya Belçika'da silahlı saldırgan alarmı!
Belçika'da silahlı saldırgan alarmı!

Belçika'da silahlı saldırgan alarmı!

07.10.2021 | 19:59

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Belçika’nın Courtrai şehrinde silahlı saldırgan alarmı verildiği ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

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