Belçika'da silahlı saldırgan alarmı!

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Belçika’nın Courtrai şehrinde silahlı saldırgan alarmı verildiği ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.