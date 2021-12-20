Video Dünya Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi | Video
Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi | Video

Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi | Video

20.12.2021 | 08:53

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Covid-19 kısıtlamaları karşıtı protestoda gözaltına alınanların sayısı 55’e yükseldi.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla 3'üncüsü düzenlenen "Özgürlük Yürüyüşü" adlı eyleme katılmış, bazı göstericiler polisle çatışmıştı. Belçika basınında yer alan haberlerde, protesto sırasında 55 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, 1 göstericinin yaralanarak hastaneye kaldırıldı aktarıldı.

Öte yandan, 35 bin kişinin katılımıyla "Özgürlük Yürüyüşü" adlı protestoların ilki 25 Kasım'da, ikinci ise 5 Aralık'ta 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenmişti. Son protestoya ise polise göre, 3 bin 500, Belçika Özgürlük Birliği'ne göre ise 50 bin kişinin katıldığı açıklandı.

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