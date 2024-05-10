Video Dünya Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayınını kesip İsrail'i protesto etti | Video
Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayınını kesip İsrail'i protesto etti | Video

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayınını kesip İsrail'i protesto etti | Video

10.05.2024 | 10:53

Belçika'nın kamu yayın kuruluşu VRT, Eurovision yayınını bölerek İsrail'i protesto etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Belçika'nın Felemenkçe kamu yayın kurumu VRT, dün akşam İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali sırasında İsrail'i protesto etmek amacıyla kısa bir süreliğine yayını durdurdu. Kanalda yayınlanan mesajda, "Bu bir sendika eylemidir. İsrail Devleti'nin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. İsrail basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayını kısa bir süreliğine durduruyoruz. #Derhal ateşkes #Soykırımı durdurun" ifadelerine yer verildi.

Eylemi organize eden ACOD-VRT işçi sendikası, uzun süredir devam eden Orta Doğu'daki çatışmaları büyük bir endişe ile takip ettiklerini belirterek, İsrail'in yaptıklarına yalnızca seyirci kalmanın artık bir seçenek olmadığını vurguladı. Sendika açıklamasında, İsrail'in bölgede soykırım yapmakla suçlandığını ve Eurovision Şarkı Yarışması'nda bir İsrailli adayın yer almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu eylemle İsrail hükümetine savaşları ve katliamları durdurması için net bir mesaj göndermeyi amaçladıklarını açıklayan sendika, aynı zamanda uluslararası gözlemcilerin ve basının Gazze'ye serbestçe girebilmesi, müzakereler için masaya oturulması gerektiğini kaydetti. Eylem sonrasında yayın normal şekilde devam etti.

Öte yandan dün, İsrailli yarışmacı Eden Golan'ın Eurovision'a katılması Malmö'de binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Belçika’nın VRT televizyonu, Eurovision yayınını kesip İsrail’i protesto etti | Video 00:22
Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayınını kesip İsrail'i protesto etti | Video 10.05.2024 | 10:53
Japonya’da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video 04:54
Japonya'da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video 10.05.2024 | 10:39
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE’de | Video 00:25
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE’de | Video 10.05.2024 | 09:57
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan ile görüştü | Video 00:23
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan ile görüştü | Video 10.05.2024 | 09:57
Haluk Levent, BM Konferansı’nda İsrail’i kınadı: 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz? | Video 01:41
Haluk Levent, BM Konferansı’nda İsrail’i kınadı: "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" | Video 10.05.2024 | 08:31
Rus ordusundan Nazilere karşı zaferin 79’uncu yıl dönümünde gövde gösterisi | Video 14:55
Rus ordusundan Nazilere karşı zaferin 79'uncu yıl dönümünde gövde gösterisi | Video 09.05.2024 | 16:10
Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 yaralı | Video 02:20
Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 yaralı | Video 09.05.2024 | 16:30
Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 yaralı | Video 02:20
Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 yaralı | Video 09.05.2024 | 16:27
Pakistan’da havalimanında yangın paniği! | Video 02:18
Pakistan’da havalimanında yangın paniği! | Video 09.05.2024 | 16:12
Pakistan’da havalimanında yangın paniği | Video 02:18
Pakistan’da havalimanında yangın paniği | Video 09.05.2024 | 16:08
Meksika’da aşırı sıcaklar 21 eyaleti elektriksiz bıraktı | Video 00:15
Meksika'da aşırı sıcaklar 21 eyaleti elektriksiz bıraktı | Video 09.05.2024 | 13:51
Tayland’da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:07
Tayland'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 09.05.2024 | 14:43
Brezilya’daki sel felaketinde can kaybı 100’e yükseldi | Video 00:45
Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 100’e yükseldi | Video 09.05.2024 | 12:10
Ukrayna Rus şehrini vurdu: 8 yaralı | Video 00:56
Ukrayna Rus şehrini vurdu: 8 yaralı | Video 09.05.2024 | 12:10
Ukrayna Rus şehrini vurdu! 8 yaralı | Video 00:56
Ukrayna Rus şehrini vurdu! 8 yaralı | Video 09.05.2024 | 11:23
Air India Express, 100’den fazla kabin memurunun hastalık izni alması nedeniyle 90’dan fazla uçuşu iptal etti | Video 01:19
Air India Express, 100’den fazla kabin memurunun hastalık izni alması nedeniyle 90’dan fazla uçuşu iptal etti | Video 09.05.2024 | 10:56
İsrail Refah’ı vuruyor! İşte bölgeden görüntüler... | Video 00:39
İsrail Refah'ı vuruyor! İşte bölgeden görüntüler... | Video 09.05.2024 | 09:35
Çin Devlet Başkanı Xi’den Macaristan’a ilk resmi ziyaret | Video 03:16
Çin Devlet Başkanı Xi’den Macaristan’a ilk resmi ziyaret | Video 09.05.2024 | 08:42
Eurovision’da şarkısını bileğindeki kefiye ile seslendirdi | Video 01:26
Eurovision'da şarkısını bileğindeki kefiye ile seslendirdi | Video 08.05.2024 | 16:02
ABD’deki hortumda kargo deposu çöktü: 50 kişi mahsur kaldı | Video 03:08
ABD’deki hortumda kargo deposu çöktü: 50 kişi mahsur kaldı | Video 08.05.2024 | 10:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA