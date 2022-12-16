Video Dünya Berlin'de bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı! Yaralılar var | Video
Berlin'de bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı! Yaralılar var | Video

Berlin'de bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı! Yaralılar var | Video

16.12.2022 | 14:18

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Almanya'nın başkenti Berlin'de bin 500 balığa ev sahipliği yapan ve 1 milyon litre suyun bulunduğu akvaryumun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Dom Aquaree eğlence kompleksinde yer alan bir otelin lobisinde bulunan dünyanın tek parça silindir halindeki en büyük akvaryumu patladı. Olay yerine 100'den fazla acil müdahale ekibi gönderildi. Polis, 1 milyon litre su ve bin 500 balığın bulunduğu AquaDom akvaryumunun patlaması sonucu 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın şiddetiyle kapı ve pencerelerde büyük hasar meydana gelirken, enkaz parçaları ve otelin önündeki saksılar caddenin karşısına kadar savruldu. Akvaryumdan akan su caddeye kadar yayılırken, olayın ardından Karl-Liebknecht-Strasse Caddesi trafiğe kapatıldı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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