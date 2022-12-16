Berlin'de bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı! Yaralılar var | Video

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Almanya'nın başkenti Berlin'de bin 500 balığa ev sahipliği yapan ve 1 milyon litre suyun bulunduğu akvaryumun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.