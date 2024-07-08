Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi
Amerika kıtasında büyük yıkım ve can kabına yol açan Beryl Kasırgası’nda can kaybı 11’e yükseldi. Kasırga ABD’nin Texas eyaletine ulaştı, uçuşlar çift yönlü askıya alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi 08.07.2024 | 11:56
05:23
10:26
01:49
01:21
Son Dakika: Kırgızistan'da darbe girişimi önlendi | Video 05.07.2024 | 12:29
06:14
01:08
Aliyev ve Putin, Astana'da görüştü | Video 03.07.2024 | 15:56
02:49
Karayipleri vuran Beryl Kasırgası'nda can kaybı 3'e yükseldi | Video 03.07.2024 | 14:52
01:47
00:13
02:53
Karayip ülkelerini Beryl Kasırgası vurdu: 1 ölü | Video 02.07.2024 | 12:39
00:46
Hocalı’da çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde bulundu | Video 02.07.2024 | 11:11
04:38
İsrail, 54 Filistinli mahkumu serbest bıraktı | Video 01.07.2024 | 15:13
02:11
Kudüs'te Harediler polisle çatıştı: 5 kişi gözaltına alındı | Video 01.07.2024 | 14:06
01:40
Çin’de roket denemesi patlamayla son buldu | Video 01.07.2024 | 12:17
03:32
Fransa seçimlerinde ilk turun galibi Le Pen oldu 01.07.2024 | 11:54
03:19
Japonya DAICHI-4 gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi | Video 01.07.2024 | 09:52
00:57
İsviçre'de heyelan ve sel: 4 ölü, 2 kayıp | Video 01.07.2024 | 08:41
05:16
Hindistan’da sel: 11 ölü | Video 30.06.2024 | 13:00