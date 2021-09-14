Video Dünya Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden konuşurken yayını kesti

Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden konuşurken yayını kesti

Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden konuşurken yayını kesti
14.09.2021 | 19:34

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'ın YouTube hesabından canlı yayını yarıda kesildi!

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