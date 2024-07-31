Beyrut saldırısında 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı | Video
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği saldırıda 1 kadının hayatını kaybettiğini, 5'i ağır 68 kişinin de yaralandığını aktardı.
Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısından sağ kurtulduğunu bildirmiş ve saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
03:33
Beyrut saldırısında 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı | Video 31.07.2024 | 08:56
00:45
09:07
Coşkun Başbuğ "Bu iş İran'la ortak yapılmış bir suikasttir" 31.07.2024 | 08:29
04:19
HAMAS lideri İsmail Heniyye İran'da uğradığı suikastta şehit edildi 31.07.2024 | 08:19
01:46
Pakistan muson yağmurlarına teslim oldu: 24 ölü | Video 30.07.2024 | 16:41
00:18
03:32
Venezuela seçimlerin ardından savaş alanına döndü: 2 ölü | Video 30.07.2024 | 14:30
01:55
Rusya’nın dev tatbikatı 20 binden fazla personelle başladı | Video 30.07.2024 | 14:29
01:08
Çin'de sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp | Video 30.07.2024 | 12:48
01:50
03:18
Hindistan'da heyelan faciası: 36 ölü | Video 30.07.2024 | 10:40
03:18
Hindistan'da heyelan faciası: 36 ölü | Video 30.07.2024 | 10:43
01:06
Rusya’da tren raydan çıktı: 100 yaralı | Video 29.07.2024 | 15:46
02:53
00:57
70 yaşında spora başlayan kadın, sosyal medyada fenomen oldu | Video 29.07.2024 | 10:32
06:25
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mazbatasını aldı | Video 28.07.2024 | 14:09
01:11
Gazze’de can kaybı 39 bin 324’e yükseldi | Video 28.07.2024 | 12:33
01:08