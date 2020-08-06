Beyrut'ta 27 saat sonra enkaz altından küçük çocuk kurtarıldı | Video
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yıkılan bir binanın enkazında 27 saat kalan küçük bir çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken, onlarca kişinin ise halen kayıp olduğu açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, Beyrut'un El Cumiza bölgesinde patlama sonucu yıkılan bir binanın altında kalan küçük bir çocuğu kurtardı. 27 saat boyunca enkaz altında kalan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu ifade edildi.