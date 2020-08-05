Beyrut'ta bir kadın, dün meydana gelen patlamada hasar gören evinde piyano çaldı | Video

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle kentin birçok bölgesindeki evlerde ağır hasar oluştu. Lübnanlı bir kadın, patlamada evinin büyük hasar almasına rağmen piyano çaldı. Yıkılan evin eşyaları arasında piyano çalan kadın, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.