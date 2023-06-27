Beyrut'ta jeneratör patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video
Lübnan başkenti Beyrut'taki bir sokakta jeneratörün patlaması sonucu çıkan yangın araçlara, apartmanlara ve bir dükkana sıçradı.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlattı.
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