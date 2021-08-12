Beyrut'ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi | Video

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Liman patlamasında hayatını kaybeden ve yaralananların aileleri Lübnan Parlamentosu'nun bir oturumunun düzenlenmesi planlanan UNESCO Sarayı önünde protesto düzenlendi. Protesto nedeniyle milletvekillerinin yeterli katılım sağlayamaması sonucunda Parlamento oturumu ise ertelendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos 2020 tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu facia yaşanmıştı. Limanda meydana gelen şiddetli patlamada 218 kişi hayatını kaybetmiş, en az 150 kişi patlamanın ardından sakatlanmış toplam 7 bin kişi yaralanmıştı. Faciada 77 bin ev yıkılırken 300 binden fazla kişi de evsiz kalmıştı. Olayların üzerinden geçen 1 yılın ardından Lübnan Parlamentosu Başkanı Nabih Berri, liman patlaması davasındaki iddianame ve Anayasa'nın 80. maddesinde öngörülen Yüksek Kurul önündeki yargı sürecini görüşmek üzere UNESCO Sarayı'nda bir genel kurul toplantısı yapılması çağrısında bulunmuştu. Bunu üzerine dün Lübnan'da çok sayıda milletvekili, birçok kişinin ihmalkarlıklarla suçlanan politikacıların detaylı incelemelerden daha fazla korunacağından korktuğu kapalı bir parlamento oturumunu boykot edeceklerini duyurmuştu.

Duyurunun ardından Liman'daki patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, bugün Beyrut'ta yer alan UNESCO Sarayı önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Düzenlenmesi planlanan Parlamento oturumunu, "utanç oturumu" olarak nitelendiren protestocular, Temsilciler Meclisi'ne ve dokunulmazlıkların kaldırılmasını reddedenlere karşı sloganlar attı. Oturum öncesi düzenlenen protesto nedeniyle sadece 39 milletvekilinin katılım sağladığı Parlamento oturumun ise yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelenmesi kararı alındı.

OTURUMUN GÜNDEMİNDE NE VARDI ?

Ertelenen Parlamento oturumunun gündemdeki tek madde ise bir grup milletvekilinin ve geçici Başbakan da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin eski cumhurbaşkanları ve bakanlar aleyhindeki davalara bakan özel bir kurula sevk edilmesini talep eden bir dilekçenin görüşülmesiydi.

TARTIŞMALI DOKUNULMAZLIK KALDIRILMASI TALEBİ

Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını yürütmekle görevli Hakim Tarık Bitar 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, soruşturmada Lübnan'ın eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski Bayındırlık Bakanı Ghazi Zuaiter ve eski İçişleri Bakanı Nohad Al-Mashnouq'un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep emişti.