Video Dünya Biden: "Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası" | Video
Biden:

Biden: "Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası" | Video

31.05.2022 | 08:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Biden: Ukrayna’daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası | Video 07:57
Biden: "Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası" | Video 31.05.2022 | 08:58
Dünya şokta! Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı | Video 00:16
Dünya şokta! Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı | Video 30.05.2022 | 14:36
Kaliforniya’da Deniz Ürünleri Festivali ilgi gördü | Video 01:36
Kaliforniya'da "Deniz Ürünleri Festivali" ilgi gördü | Video 30.05.2022 | 13:37
Arnavutluk’ta 3. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi adaysız yapıldı | Video 00:40
Arnavutluk’ta 3. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi adaysız yapıldı | Video 30.05.2022 | 13:02
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam’da açıldı | Video 01:09
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı | Video 30.05.2022 | 13:03
Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu | Video 00:41
Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu | Video 30.05.2022 | 10:31
Fransa’daki PKK kampından görüntüler yayınlandı | Video 00:25
Fransa'daki PKK kampından görüntüler yayınlandı | Video 30.05.2022 | 11:01
Kudüs’teki Bayrak Yürüyüşü’nde yüzlerce kişi yaralandı | Video 01:45
Kudüs’teki Bayrak Yürüyüşü’nde yüzlerce kişi yaralandı | Video 30.05.2022 | 07:38
Meksika’da çöp alanında yangın | Video 03:49
Meksika’da çöp alanında yangın | Video 30.05.2022 | 07:38
ABD’de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı | Video 01:18
ABD’de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı | Video 30.05.2022 | 07:38
Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye’nin yol haritası ne olmalı? 01:46
Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye'nin yol haritası ne olmalı? 29.05.2022 | 20:47
Kudüs’te yaşlı kadına biber gazı sıkan İsraillileri, Filistinli gençler böyle durdurdu | Video 00:13
Kudüs'te yaşlı kadına biber gazı sıkan İsraillileri, Filistinli gençler böyle durdurdu | Video 29.05.2022 | 17:09
Fransa’da uçan adam Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı | Video 00:21
Fransa’da "uçan adam" Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı | Video 29.05.2022 | 16:25
Gazze’de bayrak yürüyüşü protestosu | Video 02:36
Gazze'de "bayrak yürüyüşü" protestosu | Video 29.05.2022 | 08:42
Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü | Video 01:59
Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü | Video 29.05.2022 | 08:42
İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar! | Video 02:19
İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar! | Video 28.05.2022 | 11:20
Aracın bagajına kilitledi, içeri gaz bombası attı! Brezilya’da polis, şüpheliyi böyle öldürdü | Video 01:39
Aracın bagajına kilitledi, içeri gaz bombası attı! Brezilya'da polis, şüpheliyi böyle öldürdü | Video 27.05.2022 | 13:38
Lavrov: Batı Rusya’ya topyekun savaş ilan etti | Video 04:27
Lavrov: "Batı Rusya'ya topyekun savaş ilan etti" | Video 27.05.2022 | 13:25
Ukrayna’nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı | Video 00:10
Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı | Video 27.05.2022 | 13:12
Hindistan’da otobüs kazası: 16 yaralı | Video 00:19
Hindistan'da otobüs kazası: 16 yaralı | Video 27.05.2022 | 11:40

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Anma Günü'nde ülkelerin demokrasi ve özgürlük ilkeleri için fedakarlık etmeleri gerektiğini belirterek, "Ukrayna'nın mücadelesi demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Silahlı Kuvvetlerinde görev yaparken hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen Ulusal Anma Günü'nde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, özgürlük ve demokrasinin kolay elde edilmediğine dikkat çekerek, Ukrayna'da demokrasileri için savaşan askerleri ve vatandaşları hatırlattı.

"FEDAKARLIKLARI UNUTURSAK ASIL KİMLİĞİMİZİ UNUTURUZ"
Biden, özgürlük için savaşan ABD askerlerini anmak için Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmada, "Bugün Amerika Birleşik Devletleri, bir ulus olarak kutsal bir ritüeli üstleniyor. Düşünmeli ve hatırlamalıyız çünkü unutursak, milletimiz ayakta kalsın, güçlü, özgür ve birlik içinde olsun diye yaptıkları fedakarlıkları unutursak asıl kimliğimizi unuturuz" dedi.

"ÖZGÜRLÜK HİÇBİR ZAMAN KOLAY OLMADI"
Anma Günü'nün her zaman acı ve gururun birbirine karıştığı bir gün olduğunu aktaran Biden, "Onlar onura inandıkları ve cesur oldukları için ülkeleri bugün hala özgür. Özgürlük hiçbir zaman kolay olmadı. Demokrasi her zaman kahramanlara ihtiyaç duydu. Bugün, demokrasi ve özgürlük için daimi mücadelede Ukrayna ve halkı, milletlerini kurtarmak için ön saflarda savaşıyor. Ama onların mücadelesi, tüm insanları birleştiren daha büyük bir mücadelenin parçası. Demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası. Bazılarının iştah ve hırsları arasında, temel demokratik ilkeler, hukukun üstünlüğü, özgür ve adil seçimler, konuşma, yazma ve toplanma özgürlüğü, ibadet etme özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi özgür bir toplum için gerekli olan ilkeler için savaşın bir parçası" dedi.

"DEMOKRASİ MÜKEMMEL DEĞİLDİR, ANCAK UĞRUNDA SAVAŞMAYA, GEREKİRSE ÖLMEYE DEĞERDİR"
Demokrasi ve özgürlüğün fedakarlık gerektirdiğine değinen Biden, "Bugün özgürlüğün fedakarlığa değer olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz. Demokrasi mükemmel değildir ancak uğrunda savaşmaya, gerekirse ölmeye değerdir. Demokrasimiz, bir ulus olarak, tamamen bu yolda kaybettiklerimizin getirdiği en büyük hediyemizdir. Demokrasimiz için şimdi sürekli çalışma sorumluluğunu üstleniyoruz" diye konuştu.

"ÖZGÜRLÜKLERİ VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA KORKUNÇ MALİYETLERLE İNŞA ETTİĞİMİZ ULUSLARARASI DÜZEN SALDIRI ALTINDA"
Ulusal Anma Günü'nde Beyaz Saray'dan konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, Ukrayna'da vatanları için savaşan vatandaşların ve askerlerin cesaretine vurgu yaparak, "Bugün dünya bir kez daha Ukrayna'daki demokratik yurttaşların ve askerlerin zorbalığa, zulme ve baskıya karşı koyma gücünü görüyor. Özgürlükleri ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana korkunç maliyetlerle inşa ettiğimiz uluslararası düzen saldırı altında" dedi. Austin, "Başkanın da dediği gibi, demokrasi ve otokrasi arasındaki savaşta, demokrasiler şu anda yükseliyor. Müttefiklerimizin ve ortaklarımızın birliğinden ilham alıyor ve ABD ordusundan güç alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Biden, eşi First Lady Jill Biden ve ABD askerlerinin hayatta kalan aile üyeleriyle Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde hayatını kaybeden askerler anısına ağaç dikti.

"ABD, UKRAYNA'YA UZUN MENZİLLİ FÜZE GÖNDERMEYECEK"
Öte yandan Biden, Ukrayna'ya Rusya topraklarına ulaşabilecek herhangi bir füze göndermeyi planlamadığını söyledi. Biden, bugün Anma Günü etkinlikleri önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya uzun menzilli roket göndermeyi planlayıp planlamadığı sorusuna, "Rusya'ya ateş edebilecek hiçbir şey göndermeyeceğim" şeklinde cevap verdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA