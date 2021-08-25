Biden'dan Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin açıklama: Acil durum planı hazırlanacak

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Afganistan'dan çekilme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gün içerisinde 70 bin 700 kişinin Afganistan'dan çıkmasına yardım ettiklerini belirten Biden, "Temmuz sonundan bu yana ise 75 bin 900 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik" dedi. Biden, Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından da çekilme sürecinin uzaması durumunda kullanılmak üzere kullanılmak üzere bir acil durum planı hazırlamalarını istediklerini ifade etti.