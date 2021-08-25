Biden'dan Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin açıklama: Acil durum planı hazırlanacak
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:57
02:41
Taliban: Tüm yabancıların tahliyesi 31 Ağustos'a kadar tamamlanmalı 24.08.2021 | 18:21
00:10
02:28
İran'da cezaevindeki şiddet kamerada 24.08.2021 | 15:04
00:45
06:17
01:01
00:17
Jüpiter'in üç uydusu aynı hizada ilk kez böyle görüntülendi! 23.08.2021 | 12:13
00:17
03:11
ABD’de sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp | Video 22.08.2021 | 12:20
01:58
Rusya, OneWeb’e ait 34 uyduyu daha uzaya fırlattı 22.08.2021 | 10:00
00:49
20:54
Biden'dan Afganistan açıklaması 20.08.2021 | 21:16
20:34
NATO'dan Afganistan açıklaması 20.08.2021 | 18:12
02:53
Rusya devlet Başkanı Putin'den Angela Merkel'e çiçekli sürpriz karşılama 20.08.2021 | 17:19
01:25
Afganistan'da Türk güvenlik güçlerinden özel operasyon 20.08.2021 | 16:40
00:31
Atina'nın kuzeybatısındaki yangın kontrol altına alınamıyor | Video 20.08.2021 | 15:31
02:32
New York'ta UFO ortaya çıktı! Siyah UFO, görenleri korkuttu | Video 20.08.2021 | 14:54
02:58
Elon Musk, Tesla'nın insansı robot geliştirdiğini açıkladı ve tarih verdi 20.08.2021 | 14:42
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Afganistan'dan çekilme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gün içerisinde 70 bin 700 kişinin Afganistan'dan çıkmasına yardım ettiklerini belirten Biden, "Temmuz sonundan bu yana ise 75 bin 900 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik" dedi. Biden, Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından da çekilme sürecinin uzaması durumunda kullanılmak üzere kullanılmak üzere bir acil durum planı hazırlamalarını istediklerini ifade etti.