Video Dünya Biden'dan Afganistan'dan geri çekilme sonrası ilk açıklama: "Tahliye olağanüstü bir başarıydı" | Video

Biden'dan Afganistan'dan geri çekilme sonrası ilk açıklama: "Tahliye olağanüstü bir başarıydı" | Video

Biden'dan Afganistan'dan geri çekilme sonrası ilk açıklama:
01.09.2021 | 08:40

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'da geri çekilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, tahliye operasyonunu "olağanüstü bir başarı" olarak nitelendirdi.

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ABD, dün gece saatlerinde Afganistan'dan geri çekilmenin tamamlandığını duyurmuş, ülke tarihinin en uzun savaşı 20 yıl sonra sona ermişti. Geri çekilmenin tamamlanmasının ardından ilk kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ABD askeri personelinin Afganistan'daki tahliye sürecini "olağanüstü başarı" olarak nitelendirdi. Biden, haftalarca çalışan binlerce askerin ve diplomatın insanları uçaklara bindirmek ve Afganistan'dan çıkarmak için hayatlarını riske attığını ifade etti.

"SADECE ABD BUNU YAPACAK KAPASİTE, İRADE VE YETENEĞE SAHİPTİ"
Biden, ABD'nin Kabil'den 120 binden fazla kişiyi tahliye ettiğini belirterek, "Bu sayı, çoğu uzmanın düşündüğünden iki kat fazla" ifadelerini kullanarak, "Tarih boyunca hiçbir ulus böyle bir şey yapmamıştır. Sadece ABD bunu yapacak kapasite, irade ve yeteneğe sahipti" dedi.
Biden, ABD güçlerine övgüde bulunarak, askerlerin hayatlarını bir savaşta değil, başkalarına hizmet etmek için, bir merhamet görevinde riske attıklarını açıkladı.

"GERİDE KALANLARI İSTERLERSE ÇIKARACAĞIZ"
Biden, Afganistan'da kalan ve tahliye edilmek isteyen ABD vatandaşlarına yardım edeceğine dair söz verdi. Biden, Kabil'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının yüzde 90'ının tahliye edildiğini, 100 ila 200 kişinin geride kaldığını ifade etti. Biden, yine de Afganistan'dan ayrılmak isteyenler için "son tarih olmadığını" vurgulayarak, ABD'nin tahliyelere devam edeceğini belirtti.

Biden ayrıca, Afganistan'daki risk altındaki insanlara yardım etmeye devam edeceğini de ifade ederek, "Hiçbir ülke başka bir ülkenin insanları için bundan daha fazlasını yapmamıştır" dedi.

"BU SAVAŞI BİTİRMENİN ZAMANI GELMİŞTİ"
Biden, ABD'nin "on yıldan fazla bir süre önce Afganistan'da yapmayı planladığı şeyi başardığını" ifade ederek, ABD'nin şimdi "yeni bir dünyada yeni tehditlerle karşı karşıya olduğunu" belirtti.

Biden, 13 ABD askeri personelinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının sorumluluğunu üstlenen terör örgütü DEAŞ'a seslenerek, "Seninle henüz işimiz bitmedi" ifadelerini kullandı. Biden, "ABD'ye zarar vermek isteyenler şunu bilsinler, ABD asla dinlenmeyecek. En büyük bedeli siz ödeyeceksiniz" dedi.

Biden, Afganistan'da asker bulundurmanın devam etmesiyle, Amerika'nın emniyet ve güvenliğinin artacağına inanmadığını belirterek, "Bu savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi.

Afganistan'dan çekilme kararının sorumluluğunu üstlendiğini belirten Biden, "ABD'nin sonsuza kadar savaşta kalamayacağını" aktardı.

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