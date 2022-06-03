Video Dünya Biden’dan Kongre’ye sert silah yasası çağrısı: “Daha ne kadar katliamı kabul edeceğiz?” | Video
Biden’dan Kongre’ye sert silah yasası çağrısı: “Daha ne kadar katliamı kabul edeceğiz?” | Video

Biden’dan Kongre’ye sert silah yasası çağrısı: “Daha ne kadar katliamı kabul edeceğiz?” | Video

03.06.2022 | 11:02

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ABD Başkanı Joe Biden, artan silahlı şiddetin önlenmesi için Kongre'ye çağrıda bulunarak, "Allah aşkına daha ne kadar katliamı kabul edeceğiz? Saldırı silahlarını yasaklamamız gerekiyor. Eğer saldırı silahlarını yasaklayamazsak o zaman bunları satın alma yaşını 18'den 21'e çıkarmalıyız" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artışa geçen silahlı saldırılara yönelik Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin, 12 gün önce New York'ta 10 kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Biden, hayatın kaybedenlerin aileleriyle görüştüğünü belirterek, "Hepimize tek bir mesajları vardı, bir şeyler yapın. Sadece bir şey yapın, Allah aşkına bir şeyler yapın" dedi. Biden, "Columbine'dan sonra, Sandy Hook'tan sonra, Charleston'dan sonra, Orlando'dan sonra, Las Vegas'tan sonra, Parkland'dan sonra hiçbir şey yapılmadı. Bu kez, bir şey yapmadan duramayız. Bu kez sefer gerçekten bir şeyler yapmalıyız. Karşı karşıya olduğumuz sorun, vicdan ve sağduyu sorunudur" ifadelerini kullandı.

"BU, VURULUP ÖLDÜRÜLMEDEN OKULA, MARKETE VE KİLİSEYE GİTME ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KORUMAKTIR"
Kimsenin Anayasa'nın 2. Ek maddesindeki silah edinme hakkını yok saymadıklarını, ABD'de hangi silahların satın alınabileceği konusunda her zaman sınırlamalar olduğunu söyleyen Biden, "Örneğin, makineli tüfekler yaklaşık 90 yıldır federal olarak düzenlenmiştir. Bu kimsenin hakkını elinden almak değildir. Bu, çocukları, aileleri, tüm toplumu, vurulup öldürülmeden okula, markete ve kiliseye gitme özgürlüğümüzü korumaktır" dedi.

"SİLAHLAR ABD'DEKİ ÇOCUKLARIN BİR NUMARALI KATİLİ"
Biden, "Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yayınlanan yeni verilere göre silahlar ABD'deki çocukların bir numaralı katili. Bir numaralı katil. Araba kazalarından daha fazla, kanserden daha fazla. Son 20 yılda görev başındayken ölen polislerin ve askerlerin toplamından daha fazla okul çağındaki çocuk, silahlı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Bir düşünün, silahla öldürülen görevli polislerden daha fazla çocuk, silahlarla öldürülen askerlerden daha fazla çocuk. Allah aşkına, daha ne kadar katliamı kabul edeceğiz? Biz 'yeter' demeden önce daha kaç masum Amerikalı canını verecek" ifadeleriyle harekete geçme çağrısında bulundu.

"YA SALDIRI SİLAHLARINI YASAKLAYALIM YA DA BUNLARI SATIN ALMA YAŞINI 18'DEN 21'E ÇIKARALIM"
"Her trajediyi önleyemeyeceğimizi biliyorum" diyen Biden, silahlı şiddetle mücadele planlarına değinerek, "Ama burada yapmamız gerektiğine inandığım şey şu. İşte Amerikan halkının ezici çoğunluğunun yapmamız gerektiğine inandığı şey. Teksas'taki, Buffalo'daki ailelerin bize yapmamız gerektiğini söyledikleri şey burada. Saldırı silahlarını yasaklamamız gerekiyor. Eğer saldırı silahlarını yasaklayamazsak o zaman bunları satın alma yaşını 18'den 21'e çıkarmalıyız. Silah satışında geçmiş kontrollerini sıkılaştırın. Silah üreticilerini sorumluluktan koruyan dokunulmazlığı kaldırın. Silahlı şiddetin travmasını derinleştiren ve bu şiddetin bir sonucu olarak ortaya çıkan ruh sağlığı krizini ele alın. Bunlar rasyonel, sağduyulu önlemlerdir" şeklinde konuştu.

"SIRADAN BİR VATANDAŞ NEDEN 30 MERMİLİK ŞARJÖR İÇEREN BİR SALDIRI SİLAHI SATIN ALABİLSİN?"
Biden, "Yeter. Yeter. Bir silahta kaç mermi olabileceğini sınırlandırmalıyız. Allah aşkına sıradan bir vatandaş neden 30 mermilik şarjör içeren bir saldırı silahı satın alabilsin? Uvalde'deki katliam o kadar yıkıcıydı ki ebeveynler çocuklarını, 9 ve 10 yaşındaki çocuklarını teşhis edebilmek için DNA yöntemine başvurmak zorunda kaldı" dedi.

Biden'ın konuşma yaptığı salona silahlı şiddet sonucu hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla mumlar da koyuldu.

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