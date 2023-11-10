Video Dünya Biden’ın konuşması "Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi | Video
Biden’ın konuşması

Biden’ın konuşması "Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi | Video

10.11.2023 | 08:47

ABD Başkanı Joe Biden’ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırması ile kesildi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu politikasına yönelik protestolar devam ediyor. ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.

Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı. Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırak gitsin, sorun değil" dedi. Protestocu ise olayın ardından salondan çıkarıldı.

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