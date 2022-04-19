Biden'ın Paskalya tavşanı ile imtihanı! Bir anda önüne atladı, yüzündeki ifadeye dikkat | Video

ABD Başkanı Biden ile'Paskalya tavşanı' arasında ilginç anlar yaşandı. Afganistan'daki durumu değerlendiren Biden'ın karşısına bir anda bir Paskalya tavşanı çıktı ve konuşması yarıda kesildi. Şaşkın ifadesi kameraya yansıyan Biden, el hareketiyle tavşanı uzakşaştırmaya çalıştı. Biden-Paskalya tavşanı videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

ABD Başkanı Biden ile'Paskalya tavşanı' arasında ilginç anlar yaşandı. Afganistan'daki durumu değerlendiren Biden'ın karşısına bir anda bir Paskalya tavşanı çıktı ve konuşması yarıda kesildi. Şaşkın ifadesi kameraya yansıyan Biden, el hareketiyle tavşanı uzakşaştırmaya çalıştı. Biden-Paskalya tavşanı videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.