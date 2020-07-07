Bilim insanları eriyen buzullardan yayılabilecek yeni ölümcül virüsler için uyarıda bulundu | Video
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Henüz ölümcül corona virüsü salgını etkisini yitirmeden bilim insanları yeni bir korkutan virüs salgını uyarısında bulundu! Bilim insanları, eriyen buzullardan yayılabilecek ölümcül bir virüs salgınını ihtimali konusunda uyarılarda bulundu.