Video Dünya Bilim insanları şaştı kaldı! Bu fareler araba sürebiliyor | Video
Bilim insanları şaştı kaldı! Bu fareler araba sürebiliyor | Video

Bilim insanları şaştı kaldı! Bu fareler araba sürebiliyor | Video

21.11.2024 | 14:43

ABD'deki Richmond Üniversitesi'nden nörobilimci Kelly Lambert ve ekibi, laboratuvar farelerine “fare tarafından kullanılan araçlar” sürmeyi öğreterek oldukça şaşırtıcı sonuçlar elde etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bilim insanları şaştı kaldı! Bu fareler araba sürebiliyor | Video 00:14
Bilim insanları şaştı kaldı! Bu fareler araba sürebiliyor | Video 21.11.2024 | 14:43
Duvara bantlanmış muz eseri 6,2 milyon dolara satıldı | Video 04:18
"Duvara bantlanmış muz" eseri 6,2 milyon dolara satıldı | Video 21.11.2024 | 12:51
SON DAKİKA! Rusya’dan Ukrayna’ya balistik füze | Video 01:10
SON DAKİKA! Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze | Video 21.11.2024 | 12:50
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağ 7. kez patladı | Video 01:34
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ 7. kez patladı | Video 21.11.2024 | 10:22
İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı | Video 01:29
İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı | Video 20.11.2024 | 08:47
Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Starship roketinin 6’ncı uçuş denemesini yaptı | Video 08:22
Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Starship roketinin 6’ncı uçuş denemesini yaptı | Video 20.11.2024 | 08:47
İsrailli işgalciler Filistinlilere ait araçları ateşe verdi 01:29
İsrailli işgalciler Filistinlilere ait araçları ateşe verdi 20.11.2024 | 08:16
İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı 01:29
İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı 20.11.2024 | 08:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile sohbet gerçekleştirdi 02:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile sohbet gerçekleştirdi 19.11.2024 | 19:34
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video 00:41
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video 19.11.2024 | 14:38
Rusya’nın Karadeniz Filosu komutanına suikast anı ortaya çıktı | Video 03:34
Rusya'nın Karadeniz Filosu komutanına suikast anı ortaya çıktı | Video 19.11.2024 | 15:10
Gürcistan’da yol kapatıp çadır kuran protestoculara polis müdahalesi | Video 06:00
Gürcistan'da yol kapatıp çadır kuran protestoculara polis müdahalesi | Video 19.11.2024 | 13:10
2 dakikada otizm testi! Doktor paylaştı binlerce kez izlendi: Bu cevabı verenler gizli otizm yaşıyor! 01:00
2 dakikada otizm testi! Doktor paylaştı binlerce kez izlendi: "Bu cevabı verenler gizli otizm yaşıyor!" 19.11.2024 | 11:26
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video 01:47
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video 19.11.2024 | 08:48
Irak merkezli İslami Direniş Örgütü, İsrail’e İHA saldırısı düzenledi | Video 00:20
Irak merkezli İslami Direniş Örgütü, İsrail’e İHA saldırısı düzenledi | Video 19.11.2024 | 08:48
İsrail, Beyrut’un merkezine saldırdı: 5 ölü, 24 yaralı | Video 01:03
İsrail, Beyrut’un merkezine saldırdı: 5 ölü, 24 yaralı | Video 19.11.2024 | 08:48
İsrail’e ait önleme füzesi Ürdün’e düştü | Video 00:47
İsrail’e ait önleme füzesi Ürdün’e düştü | Video 18.11.2024 | 12:40
Rusya, Ukrayna’nın kuzeyini vurdu: 2’si çocuk 10 ölü | Video 01:50
Rusya, Ukrayna'nın kuzeyini vurdu: 2'si çocuk 10 ölü | Video 18.11.2024 | 11:09
Tanzanya’da 4 katlı bina çöktü: 13 ölü, 26 yaralı | Video 01:45
Tanzanya'da 4 katlı bina çöktü: 13 ölü, 26 yaralı | Video 18.11.2024 | 08:53
İslami Direniş Örgütü ve Hizbullah’tan İsrail’e çifte darbe | Video 02:03
İslami Direniş Örgütü ve Hizbullah'tan İsrail’e çifte darbe | Video 18.11.2024 | 08:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA