Bilim insanları şaştı kaldı! Bu fareler araba sürebiliyor | Video

ABD'deki Richmond Üniversitesi'nden nörobilimci Kelly Lambert ve ekibi, laboratuvar farelerine “fare tarafından kullanılan araçlar” sürmeyi öğreterek oldukça şaşırtıcı sonuçlar elde etti.