Binlerce yasa dışı Haitili göçmen Teksas eyaleti sınırını geçerek ABD'ye girdi
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ABD’nin Meksika sınırında, geçtiğimiz günlerde büyük bir hareketlilik yaşandı. Göçmen sorununun yaşandığı sınır bölgesinde binlerce Haitili, sınırda bulunan nehri geçerek ülkeye giriş yapmak için büyük izdiham yarattı.