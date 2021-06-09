Video Dünya Bolivya Kongresi'nde milletvekillerinden yumruklu kavga | Video

Bolivya Kongresi'nde milletvekillerinden yumruklu kavga | Video

Bolivya Kongresi'nde milletvekillerinden yumruklu kavga | Video
09.06.2021 | 15:35

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Bolivya Kongresi'ndeki oturum sırasında muhalif milletvekili Henry Montero, iktidar partisi milletvekili Antonio Colque'ye saldırdı. Kongre'de yumrukların konuştuğu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Kongre hareketli anlara sahne oldu. Eski Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı gerçekleştirilen kitlesel protestoların ve eski yetkililerin tutuklanmasına yönelik konuların konuşulduğu sırada tansiyon yükseldi. Muhalefetten Creemos milletvekili Henry Montero ile iktidardaki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) milletvekili Antonio Colque arasında önce tartışma başladı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. İlk yumruğu Montero sallarken, Colque de karşılık verdi. Kongre'de yumrukların konuştuğu anlar kameralara yansırken, meslektaşları iki ismi ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. İki vekil, yere düşene kadar Kongre'nin ön sırasında yumruk yumruğa kavga etti.

Gerilimin giderek artmasıyla iki partinin diğer milletvekilleri de karşı karşıya geldi. Yumrukların havada uçuştuğu Kongre'de oturuma 10 dakika süreyle ara verildi. Montero kavganın ardından yaptığı açıklamada özür dilerken, MAS milletvekillerinin kendilerine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

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