Boston Dynamics'in robotlarının muhteşem dans gösterisi sosyal medyada olay oldu | video

Sosyal medyayı ve YouTube'u en aktif kullanan isimlerin başında Boston Dynamics geliyor. Robot köpek Spot'la tanınan ve geçtiğimiz günlerde Hyundai tarafından satın alınan şirket, yeni yıl için özel bir video yayınladı. Bu videoda Boston Dynamics'in robotları 'Do You Love Me?' şarkısı eşliğinde dans ediyor.