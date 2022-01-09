Video Dünya Brezilya'da dev kaya parçası teknelerin üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Brezilya'da dev kaya parçası teknelerin üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Brezilya'da dev kaya parçası teknelerin üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

09.01.2022 | 08:38

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Brezilya'nın turizm kentlerinden Capitolio'daki bir koyda bulunan teknelerin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

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