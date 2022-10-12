Brezilya'da inanılmaz suikast! Yanı başında öldürülen arkadaşlarını umursamadılar | Video
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Brezilya'da bir binanın önünde gerçekleşen suikast, izleyenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde 2 kişi bir yerde, diğer 3 kişinin ise onların önünde sandalyede oturduğu görülüyor. 3'lü gruptan ikisini öldürmek için yanlarına gelen eli silahlı zanlı, hedef aldığı maktulleri tek tek öldürüyor. 3'üncü kişi ise hiçbir şey olmamış gibi elleri bağlı sandalyede oturmaya devam ediyor. Arkalarındaki 2 kişi de hiçbir şekilde istifini bozmadan olan biteni izliyor..