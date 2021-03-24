Video Dünya Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi | Video

Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi | Video

Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi | Video
24.03.2021 | 11:36

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Brezilya’da uçuş takımları arızalanan ve açılmayan uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Olay, Brezilya'nın Rondonia eyaletinin Ji Parana kasabasında meydana geldi. Uçuş takımları arıza nedeniyle açılmayan MU2 tipi çift motorlu uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. Brezilya medyası, uçuş takımları açılmamasına rağmen pilotun uçağı başarılı bir şekilde piste indirdiğini, can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

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