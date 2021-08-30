Video Dünya Brezilya'da soyguncular rehineleri arabalara bağlayarak kalkan yaptı | Video

Brezilya'da soyguncular rehineleri arabalara bağlayarak kalkan yaptı | Video

Brezilya'da soyguncular rehineleri arabalara bağlayarak kalkan yaptı | Video
30.08.2021 | 15:40

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Brezilya'nın Araçatuba kentinde silahlı çeteler, banka soygununun ardından kaçtıkları sırada rehin aldığı kişileri arabalara bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Araçatuba kentindeki 3 bankaya sabah saatlerinde ağır silahlı gruplar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Soygunların ardından çetenin çok sayıda kişiyi rehin aldığı ve polis karakolunu kuşattığı belirtildi. Filmleri aratmayan soygunda çete üyelerinin arabaları ateşe vererek şehrin ana erişim yollarını kapattığı öğrenildi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, rehinelerin arabaların tavanına ve kaputlarına bağlanıp canlı kalkan olarak kullanıldığı görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kaputlara bağlı rehinelerle birlikte yolda ilerleyen birden fazla araba kameraya yansırken, bir kişinin minibüsün açılır tavanından ellerini kaldırdığı görüldü. Polise göre çetenin en az 50 ağır silahlı üyesi bulunuyor.

ÇETE ÜYELERİ KENTİN FARKLI NOKTALARINA PATLAYICILAR YERLEŞTİRDİ
Araçatuba Belediye Başkanı Dilador Borges polisin olaya müdahale etmekte zorlandığını belirterek, "Polis saldırıya geçemiyor, çünkü çok fazla rehine var" diye konuştu. Borges, soyguncuların şehrin farklı noktalarına patlayıcı maddeler yerleştirdiğini belirterek halka dışarı çıkmama uyarısında bulundu.
Brezilya medyası kenti sarsan olayda şu ana kadar 2'si sivil, 1'i soyguncu olmak üzere en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

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