Brezilya’da toprak kayması: 2 ölü | Video

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Brezilya’nın Parana eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 15 araç toprak altında kaldı.
Şiddetli yağışlar, kıyı kesimindeki yerleşim yerlerinde de su baskınlarına ve sele neden oldu. Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre 500'den fazla evde hasar meydana geldi.