Video Dünya Brezilya’da toprak kayması: 2 ölü | Video
Brezilya’da toprak kayması: 2 ölü | Video

Brezilya’da toprak kayması: 2 ölü | Video

01.12.2022 | 11:40

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Brezilya’nın Parana eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 15 araç toprak altında kaldı.

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Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletine bağlı Guaratuba'da şiddetli yağış, faciaya yol açtı. BR-376 otoyolunun 200 metrelik bir bölümünde toprak kayması meydana geldi. Faciada 15 civarında araç toprak altında kalırken, en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 30 ila 50 kişinin de kayıp durumda olabileceği belirtildi. Bölgede polis, itfaiye, sivil savunma ekipleri ve kurtarma köpekleriyle başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

Şiddetli yağışlar, kıyı kesimindeki yerleşim yerlerinde de su baskınlarına ve sele neden oldu. Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre 500'den fazla evde hasar meydana geldi.

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