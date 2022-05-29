Video Dünya Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü | Video
Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü | Video

Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü | Video

29.05.2022 | 08:42

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Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 33 kişinin hayatını kaybettiği ve en az bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

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Brezilya'nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde geçtiğimiz pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Pernambuco eyaleti Sivil Savunma yetkilileri Recife şehrinde toprak kayması nedeniyle 20 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklarken, valilik yaşanan felakette toplam can kaybının 33'e yükseldiğini bildirdi. Yağışların su baskınları ve sele neden olması sonucu eyalette en az bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirilirken, 14 okulun barınak olarak kullanıldığı ifade edildi.

Recife Belediye Başkanı Joao Campos yaptığı açıklamada, şehre seyahat edilmesinin şu anda tehlikeli olduğunu bildirdi. Belediye Başkanı Campos ayrıca 3 binden fazla belediye çalışanının kurtarma çalışmalarında görev aldığını ifade etti.

Brezilya federal hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan üzücü olayın ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun talimatıyla, bölge halkına destek olmak ve meydana gelen felaketi yerinde görmek amacıyla Brezilya Vatandaşlık Bakanı Ronaldo Bento ve Brezilya Turizm Bakanı Carlos Brito'nun bölgeyi ziyaret edeceği duyuruldu.

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