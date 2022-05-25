Video Dünya Brezilya’da uyuşturucu çetesine operasyon: 21 ölü | Video
Brezilya’da uyuşturucu çetesine operasyon: 21 ölü | Video

Brezilya’da uyuşturucu çetesine operasyon: 21 ölü | Video

25.05.2022 | 08:42

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Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde polis tarafından uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinin kuzeyindeki Vila Cruzeiro gecekondu bölgesinde (favela) polis tarafından uyuşturucu çetesi liderinin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda çete üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Güvenlik güçleri, Rio de Janeiro şehrindeki en büyük suç çetesi Comando Vermelho'nun liderinin bölgede saklandığına dair istihbarat alınmasının ardından operasyonun başlatıldığını bildirdi. Yerel saatle 04.00 sularında başlayan operasyonda polis ekipleri, hava desteğiyle bölgeye baskın düzenledi. Çete üyelerinin, güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıkarken, bölge sakinleri büyük panik yaşadı.

Brezilya Askeri Polisi tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda 21 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, hayatını kaybedenlerin 11'inin çete üyesi olduklarının tespit edildiğini bildirildi. Hayatını kaybeden diğer kişilerin ise, kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği ve bölge sakinlerinden 41 yaşındaki bir kadının da çatışmalarda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Operasyon nedeniyle bölgede birçok nokta giriş-çıkışa kapatılırken, 13 okulda ise eğitime ara verildi. Polis ekipleri, şimdiye kadar çete üyelerine ait çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, el bombası, motosiklet, araba ve bazı uyuşturucu maddelere el koydu.

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