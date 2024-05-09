Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 100’e yükseldi | Video
Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e yükselirken, 128 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
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