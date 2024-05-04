Brezilya'daki selde nehir üzerindeki köprü yıkıldı! Korkunç anlar kamerada | Video
Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletindeki selde bir nehrin üzerinden geçen köprü yıkıldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sel felaketinde can kaybı ise 39'a yükseldi.
KÖPRÜNÜN YIKILDIĞI ANLAR KAMERADA
Eyalette büyük hasara yol açan sel nedeniyle sokaklar nehre döndü, yollar ve köprüler yıkıldı. Santa Maria'ya bağlı Palma'da nehir üzerindeki bir köprü çöktü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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