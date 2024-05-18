Bu gözler daha neler görecek! Kayınvalidesine aşık oldu, düğünlerini kayınbabası yaptı... | Video

Alışılmadık birliktelik olayı dünya gündeminde büyük bir şaşkınlığa sebep oldu. Hintli bir adam, "kayınvalidesine" aşık oldu, düğünlerini ise kayınbabası yaptı...