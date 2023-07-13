Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü | Video
Bulgaristan üzerinden geçerek Romanya'ya düşen dev meteor, gökyüzünü aydınlattı.
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