Video Dünya Bulgaristan’da NATO tatbikatındaki ABD askerleri yanlış yeri bastı!

Bulgaristan’da NATO tatbikatındaki ABD askerleri yanlış yeri bastı!

Bulgaristan’da NATO tatbikatındaki ABD askerleri yanlış yeri bastı!
29.05.2021 | 17:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bulgaristan’da NATO tatbikatındaki ABD askerleri yanlış yeri bastı! 00:56
Bulgaristan’da NATO tatbikatındaki ABD askerleri yanlış yeri bastı! 29.05.2021 | 17:07
Uyardığı yolcunun saldırısına uğrayan kabin görevlisinin 2 dişi kırıldı 00:42
Uyardığı yolcunun saldırısına uğrayan kabin görevlisinin 2 dişi kırıldı 29.05.2021 | 16:01
Fransa’da polise bıçaklı saldırı | Video 00:56
Fransa’da polise bıçaklı saldırı | Video 28.05.2021 | 15:58
Mescid-i Aksa'ya 120 Yahudi yerleşimciden baskın | Video 00:21
Mescid-i Aksa'ya 120 Yahudi yerleşimciden baskın | Video 27.05.2021 | 16:34
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yanardağ endişesi. Binlerce kişi panikle sokaklara döküldü | Video 02:00
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yanardağ endişesi. Binlerce kişi panikle sokaklara döküldü | Video 27.05.2021 | 15:45
ABD’li sürücü hızını alamadı, karakola daldı | Video 00:11
ABD’li sürücü hızını alamadı, karakola daldı | Video 27.05.2021 | 11:36
Suriye’nin Dera'da, Esad güçleri ile silahlı grup arasında çatışma | Video 00:42
Suriye’nin Dera'da, Esad güçleri ile silahlı grup arasında çatışma | Video 27.05.2021 | 10:53
Amerika'da UFO görüldü iddiası. İşte yeni görüntüler | Video 02:38
Amerika'da UFO görüldü iddiası. İşte yeni görüntüler | Video 27.05.2021 | 09:56
İngiliz milletvekili Sultana, Başbakana İsrail'in İngiliz yapımı silahlar kullanıp kullanmadığını sordu | Video 01:20
İngiliz milletvekili Sultana, Başbakana İsrail'in İngiliz yapımı silahlar kullanıp kullanmadığını sordu | Video 27.05.2021 | 09:01
İran’da petrokimya tesisinde patlama | Video 00:52
İran’da petrokimya tesisinde patlama | Video 26.05.2021 | 16:20
Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisi 5 gündür alev alev yanıyor | Video 01:54
Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisi 5 gündür alev alev yanıyor | Video 26.05.2021 | 16:06
İşgalci İsrail, 16 yaşındaki kızı acımasızca böyle vurdu | Video 01:33
İşgalci İsrail, 16 yaşındaki kızı acımasızca böyle vurdu | Video 26.05.2021 | 15:46
Hindistan'ı Yaas Kasırgası vurdu | Video 05:20
Hindistan'ı Yaas Kasırgası vurdu | Video 26.05.2021 | 12:34
Ücretli otobanda doğum yapınca 1 yıl ücretsiz seyahat hediye edildi. Doğum anları kamerada | Video 05:01
Ücretli otobanda doğum yapınca 1 yıl ücretsiz seyahat hediye edildi. Doğum anları kamerada | Video 26.05.2021 | 11:04
Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Maymunlarına arasına giren kadın kamerada 00:30
Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Maymunlarına arasına giren kadın kamerada 25.05.2021 | 14:05
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü | Video 01:25
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü | Video 24.05.2021 | 16:59
Hindistan’da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı | Video 00:16
Hindistan’da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı | Video 24.05.2021 | 15:03
İsrail'den kalleş bombalı saldırı! Gazze'deki hastanenin koronavirüs test laboratuvarını böyle bombaladılar 02:23
İsrail'den kalleş bombalı saldırı! Gazze'deki hastanenin koronavirüs test laboratuvarını böyle bombaladılar 24.05.2021 | 11:42
ABD Başkan Yardımcısı Harris’in basın toplantısında yaptığı hareket olay oldu 00:17
ABD Başkan Yardımcısı Harris’in basın toplantısında yaptığı hareket olay oldu 23.05.2021 | 21:54
İtalya'da facia: Teleferik kabini yere çakıldı | Video 02:25
İtalya'da facia: Teleferik kabini yere çakıldı | Video 23.05.2021 | 16:49

Bulgaristan’da meydana gelen bir olay, dünya çapında ilgi çekti. Yerel basında çıkan haberlere göre "Swift Response" adlı NATO tatbikatına katılan ABD askerleri, aldıkları yanlış bir talimat sonucu yanlış yere baskın düzenledi. İçinde sivillerin olduğu bir ayçiçek fabrikasını basan 7 ABD askeri, büyük paniğe neden oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA