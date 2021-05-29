Bulgaristan’da NATO tatbikatındaki ABD askerleri yanlış yeri bastı!

Bulgaristan’da meydana gelen bir olay, dünya çapında ilgi çekti. Yerel basında çıkan haberlere göre "Swift Response" adlı NATO tatbikatına katılan ABD askerleri, aldıkları yanlış bir talimat sonucu yanlış yere baskın düzenledi. İçinde sivillerin olduğu bir ayçiçek fabrikasını basan 7 ABD askeri, büyük paniğe neden oldu.