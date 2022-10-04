Video Dünya Bulgaristan'da silah fabrikasında patlama: 3 ölü, 3 yaralı | Video
Bulgaristan'da silah fabrikasında patlama: 3 ölü, 3 yaralı | Video

Bulgaristan'da silah fabrikasında patlama: 3 ölü, 3 yaralı | Video

04.10.2022 | 16:30

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Bulgaristan'da silah fabrikasında patlama: 3 ölü, 3 yaralı | Video 04.10.2022 | 16:31
Bulgaristan’da silah fabrikasında patlama: 3 ölü, 3 yaralı | Video 00:29
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Bulgaristan'ın en büyük silah üreticisi Arsenal'e ait bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Bulgaristan'ın Kazanlak kentinde ülkenin en büyük silah üreticisi Arsenal'e ait bir fabrikada yerel saatle 11.00'de patlama meydana geldi. Bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bulgaristan medyası patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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