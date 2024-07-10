Video Dünya Bunun adı insanlık suçu! İsrail çocukları bombaladı | Video
Bunun adı insanlık suçu! İsrail çocukları bombaladı | Video

Bunun adı insanlık suçu! İsrail çocukları bombaladı | Video

10.07.2024 | 12:05

Bunun adı insanlık suçu! İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu, en az 29 kişi hayatını kaybetti...

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